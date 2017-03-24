Губернатор Марина Ковтун поздравила работников культуры региона

25 Марта 2017 года, 18:12

МУРМАНСК/25 марта/БИ-ПОРТ - Накануне в Мурманской областной филармонии губернатор Марина Ковтун приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работника культуры. Марина Ковтун искренне поблагодарила работников культуры от имени Правительства Мурманской области и всех жителей региона за большой ежедневный труд. Глава региона отметила, что культура – не только сфера деятельности, это душа народа, которая формирует сознание, веру и чувства. Именно культура сохраняет нравственные устои и традиции общества, благодаря культуре не прерывается связь между поколениями.

«Расходы областного бюджета на культуру ежегодно растут, и уже видны результаты этого вклада. Праздничное мероприятие сегодня проходит в филармонии, которая отреставрирована на средства регионального бюджета. Модернизируются, реконструируются, ремонтируются дома культуры в городах и поселках, и эта работа будет продолжена. Скоро закончится ремонт Междуреченского сельского дома культуры и Мурмашинской детской школы искусств», – сообщила Марина Ковтун.