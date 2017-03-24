В Заполярье намечается сильная гололедица

26 Марта 2017 года, 10:06

МУРМАНСК/26 марта/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается переменная облачность. Снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха ночью -2 -7°, днем от 0 до +5º. Гололедица, утром местами сильная.

МЧС информирует, что в Мурманске ожидается усиление южного, юго-западного ветра 15-20 м/с, мокрый снег, ухудшение состояния дорог, метель, налипание мокрого снега. На побережье Мурмана ветер 20-25 м/с.

Синоптики предупреждают, что ранним утром на севере Гренландского моря ожидается быстрое обледенение судов. Такая обстановка сохранится до вечера воскресенья. Также утром на севере побережья Норвегии и юго-западе Баренцева моря ожидается опасное волнение 8,0-8,5 м.

26 марта активный циклон сместился с Датского пролива на Баренцево море. Ожидается сильный порывистый ветер, снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-6°, в отдельных районах при прояснениях до -15°, днем от 0 до +5°. 27 марта сохранится сильный порывистый ветер, снег различной интенсивности.