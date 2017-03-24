Минэкономразвитие подумает о скидках в «Платоне»

26 Марта 2017 года, 11:07

МУРМАНСК/26 марта - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству транспорта, Министерству экономического развития и Министерству финансов проработать вопрос применения скидок в системе «Платон» в зависимости от пробега по федеральным трассам. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

«Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минфину России проработать вопрос и представить предложения о применении скидок при расчете размера платы в системе «Платон» в увязке с величиной фактического пробега транспортного средства по федеральным трассам», — говорится в перечне поручений.

Ранее стало известно, что правительство продлит льготный период для оплаты проезда по федеральным трассам большегрузных автомобилей. Тариф системы «Платон» с 15 апреля составит http://www.b-port.com/auto/item/198629.html 1 руб. 91 коп. за километр.

Напомним, система «Платон» была введена 15 ноября 2015 года. Предполагается, что средства, собранные в рамках системы, идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Введение системы вызвало ряд акций дальнобойщиков, в том числе и в Мурманске.