«Серебрянка» закрыта для проезда с 10 утра

26 Марта 2017 года, 10:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 марта/ БИ-ПОРТ – Участок автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» с 32 км (Североморск-3) до автоподьезда к Териберке и Туманному закрыт по погодным условиям с 10:00. Кроме того, закрыт проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви с 0 по 23 км.

«Дорога будет открыта после улучшения погодных условий», – сообщили «Би-порту» в диспетчерской службе. Напомним, сегодня на севере области ожидается усиление южного, юго-западного ветра 15-20 м/с, мокрый снег, ухудшение состояния дорог, метель, налипание мокрого снега. На побережье Мурмана ветер 20-25 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.