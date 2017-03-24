СМИ: Помощник депутата Госдумы найден мёртвым на могиле дочери

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День оленевода пройдет 25 и 26 марта в Ловозеро День оленевода пройдет 25 и 26 марта в Ловозеро
Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска» Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска»
Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
 
 

Видеоновости16+

Сегодня в Мурманске решали, что сделать что бы город не утонул от таящего снега
 
 
 
 

Курсы валют 25.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,6947
-0,1628
1 USD
Доллар США
57,4247
-0,0981
1 EUR
Евро
61,8636
-0,2323
10 NOK
Норвежских крон
67,5640
-0,2903
10 SEK
Шведских крон
65,0270
-0,3354
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.2 м/с
давление 735.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Нулевая эффективность, или весна в квартиры мурманчан струится сквозь крыши. Видео
24 Марта 2017, 13:50
Нулевая эффективность, или весна в квартиры мурманчан струится сквозь крыши. Видео
Правозащитники не согласны с предложением увеличить призывной возраст до 30 лет
24 Марта 2017, 12:11
Правозащитники не согласны с предложением увеличить призывной возраст до 30 лет
Здравоохранение Мурманской области попало в поле зрения Генпрокуратуры
24 Марта 2017, 11:55
Здравоохранение Мурманской области попало в поле зрения Генпрокуратуры
В Мурманске подписали соглашение по развитию системы реабилитации для наркозависимых
24 Марта 2017, 11:10
В Мурманске подписали соглашение по развитию системы реабилитации для наркозависимых
 
 
 
 

Самое читаемое

Дракой завершилась игра в нарды
25 Марта 2017, 16:34
В Мурманске сняли оцепление территории детсада
25 Марта 2017, 14:32
В Мончегорске 5 человек оказались под колесами авто с начала года
25 Марта 2017, 14:43
Отряд кораблей СФ прибыл в Намибию
25 Марта 2017, 14:30
Работники российской культуры отмечают профессиональный праздник
25 Марта 2017, 15:45
Губернатор Марина Ковтун поздравила работников культуры региона
25 Марта 2017, 18:12
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » СМИ: Помощник депутата Госдумы найден мёртвым на могиле дочери
 
 
 
 
26 Марта 2017 года, 13:59

СМИ: Помощник депутата Госдумы найден мёртвым на могиле дочери


МОСКВА/26 марта - Помощник депутата Государственной думы найден мёртвым на Котляковском кладбище в Москве сегодня утром. Как сообщают СМИ, тело мужчины обнаружили рядом с могилой его дочери.

Рядом с погибшим лежал пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами и предсмертная записка, в которой мужчина просил никого не винить в своей гибели, пишет РИА Новости.

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что следствие проводит проверку.

Сообщается также, что мужчина тяжело переживал смерть дочери, которая осенью прошлого года ушла из жизни в возрасте 18 лет. У покойного остались жена и двое сыновей.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
2.
Мурманская областная Дума рассмотрит более 30 вопросов на очередном заседании
3.
Орловские депутаты предложили наказывать прогульщиков в региональных заксобраниях
4.
Депутаты Госдумы снова смогут пользоваться VIP-залами за счёт бюджета
5.
На кладбище под Мурманском пропадают могилы
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта