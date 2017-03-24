СМИ: Помощник депутата Госдумы найден мёртвым на могиле дочери

26 Марта 2017 года, 13:59

МОСКВА/26 марта - Помощник депутата Государственной думы найден мёртвым на Котляковском кладбище в Москве сегодня утром. Как сообщают СМИ, тело мужчины обнаружили рядом с могилой его дочери.

Рядом с погибшим лежал пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами и предсмертная записка, в которой мужчина просил никого не винить в своей гибели, пишет РИА Новости.

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что следствие проводит проверку.

Сообщается также, что мужчина тяжело переживал смерть дочери, которая осенью прошлого года ушла из жизни в возрасте 18 лет. У покойного остались жена и двое сыновей.