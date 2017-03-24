Порывистый ветер сохраняется в Мурманской области

27 Марта 2017 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ - Сильный порывистый ветер сохраняется на территории Мурманской области. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня в области ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег, сильный северо-западный ветер. Температура воздуха от -3 до +2 градусов. Гололедица.

В Баренцевом море наблюдается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с, на севере и в центральных районах моря - медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -1 градус, ветер северо-западный 9-14 м/с.