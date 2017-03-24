Летнее расписание 2017: куда улететь из Мурманска

27 Марта 2017 года, 09:11

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – С сегодняшнего дня авиация перешла на летнее расписание, которое будет действовать до конца октября 2017 года. Количество рейсов будет постепенно увеличиваться, ближе к лету появятся традиционные курортные маршруты. В летнем расписании также вырастет частота выполнения рейсов из Мурманска в Москву и Петербург, так как столичные авиахабы используются как транзитные пункты при путешествии, в основном, за границу. Будут и прямые рейсы из Мурманска.

В преддверии навигации «Би-порт» ознакомился с расписанием авиакомпаний, которые предлагают северянам летние маршруты.

В Москву круглогодично выполняется до шести ежедневных рейсов в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. В некоторые дни «Нордавиа» введёт дополнительный ночной рейс в столичный Домодедово. Пока ни один их перевозчиков не заявил о намерении летать в Жуковский и этим летом полёты туда из Мурманска вряд ли начнутся.

В Петербург рейсы выполняют два перевозчика - «Россия» и «Нордавиа». С 24 мая дочка «Аэрофлота» вводит дополнительный рейс. Таким образом, ежедневно в Пулково будут прибывать четыре самолёта из Мурманска.

В Архангельск с прошлого года можно попасть на Ан-24 «Псковавиа» и на Л-410 авиакомпании «Оренбуржье». Они продолжат летать летом примерно с такой же интенсивностью (пять и семь раз в неделю соответственно). Ранее авиакомпания сообщила о намерении продлить рейс из Архангельска в Тромсё, но решение этого вопроса по-прежнему упирается в финансы, и в ближайшей перспективе вряд ли компания сможет его решить.

«Оренбуржье»в летнем сезоне дважды в неделю приглашает мурманчан отправиться на Соловки – самолёты этого перевозчика будут летать на архипелаг по вторникам и субботам с 3 июня. И это единственное новое направление предстоящего летнего сезона.

От моря Белого перенесёмся за тридевять земель – на Балтику в Калининград: со 2 июня туда можно будет улететь на самолёте авиакомпании «Нордавиа», которая после перерыва вновь откроет это направление для северян. Про столицу янтарного края можно почитать здесь.

#КрымНаш для мурманчан будет доступен рейсам четырёх авиакомпаний – «Нордавиа», «Ямал», «Уральские авиалинии» и «Икар». В совокупности из Мурманска в Симферополь будет летать восемь рейсов, что является своеобразным рекордом по интенсивности. Также на этом направлении будет задействован новый регулярный перевозчик - авиакомпания «Икар», которая ранее выполняла рейсы чартерной программы. Особенно приятным моментом будет то, что рейсы и в Симферополь, и в Калининград получат федеральные субсидии.

Другие российские Черноморские курорты по сравнению с Крымом выглядят более чем скромно. Например, в Анапу пока запланирован только один перевозчик – «Нордавиа». Рейсы из Мурманска будут выполняться всё лето трижды в неделю.

Чуть повеселей картина с Сочи. Хотя бы тем, что в очередной раз в Мурманск пытается зайти единственный российский лоукостер «Победа» и именно на сочинское направление. Пока анонсирован один рейс (по четвергам), однако продажа билетов ещё не открыта. Зато мурманчане уже давно могут купить билеты на рейсы «Нордавиа», которая как и в прошлом сезоне будет летать в Сочи трижды в неделю.

Особняком в летнем расписании стоит рейс в Череповец авиакомпании «Северсталь». Перевозчик предлагает северянам воспользоваться Череповцом как альтернативным хабом – этой же авиакомпанией можно улететь дальше: в Москву, Питер, Симферополь и другие города.

Что касается чартерной программы, то она тоже будет традиционной – турецкая Анталья (авиакомпании Nord Wind и Azur Air) и рейсы Finnair под круизы на Северный полюс. Финский национальный перевозчик также будет возить иностранных туристов на рыбалку на реки Мурманской области.

Второй по величине аэропорт Заполярья - «Хибины» в летнем сезоне добавит рейс на Москву в аэропорт Шереметьево, который будет выполнять базовый для этой воздушной гавани перевозчик «Северсталь». Полёты анонсированы с 12 июня трижды в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). Рейс будет удобен для стыковок на южные направления – в Анапу, Сочи, Геленджик, Симферополь и другие. Остальные рейсы – в Домодедово, Пулково и Череповец – будут выполняться в прежнем режиме.

Фото: М. Паламарчук