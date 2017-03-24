60 лет назад Оленегорск получил статус города

27 Марта 2017 года, 09:25

ОЛЕНЕГОРСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – 60 лет назад, 27 марта 1957 года, рабочий посёлок Оленья Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был переименован в город Оленегорск.

Железнодорожная станция Оленья была открыта еще в 1916 году при строительстве Мурманской железной дороги. Она входила в состав Кольско-Лопарской волости. В мае 1936 года станция становится узловой, а 27 августа 1939 года образовывается Оленьевский сельсовет.

В годы Великой Отечественной войны на территории нынешнего муниципального образования дислоцировались 361 зенитно-артиллеристский полк и 197 истребительный авиаполк 19 гвардейского авиаотряда, защищавшие железную дорогу от налетов вражеской авиации.

Своим рождением город обязан крупному железорудному Заимандровскому месторождению, открытому еще в 1932 году. 7 августа 1949 года начались горные работы на сопке Оленья, вскоре там появился Оленегорский рудник. Эта дата считается датой основания Оленегорского горно-обогатительного комбината. В тот же день произошла торжественная закладка первого кирпичного дома. А 7 декабря 1949 года поселению присвоен статус рабочего поселка.

В августе 1981 года город Оленегорск с подведомственной территорией выделился из территории, подведомственной Мончегорску.

«Город возник на месте древнего саамского погоста Масельга, впервые упомянутого в писцовой книге Василия Агалина (1574 г.) и Алая Михалкова (1608 г.). Основными занятиями поселенцев тогда были рыболовство, охота, позднее – оленеводство и, с введением в 1582 году почтовой связи на Кольском тракте от Кандалакши до Колы, – извоз», – сообщается на официальном сайте Оленегорска.