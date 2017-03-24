Школьники из Гаджиево побывали на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Ученики девятых классов школ Гаджиево посетили тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Визит состоялся в рамках профессионального ориентирования допризывной молодёжи.
Для старшеклассников была проведена экскурсия, представители командования ТАВКР рассказали об истории тяжёлого авианесущего крейсера и его боевых возможностях. Школьники также ознакомились с условиями службы и быта моряков-надводников.