Андрей Сысоев занял 24 место в рейтинге глав региональных столиц

27 Марта 2017 года, 10:20

РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ — Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за первые три месяца 2017 года.

Его объектами являются главы 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

В оценке некоторых мэров необычно большое удельное значение приобрели факторы политические. Это связано, в первую очередь, со сменой региональных глав в целом ряде субъектов РФ, что повлекло резкие перемены в положении муниципальных руководителей.

Как отмечают в исследовании, поскольку понятие «мэр» не имеет единого значения в различных субъектах России, как и в стране в целом, под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, будут представлять руководители городских администраций, поэтому Мурманскую область в рейтинге представил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Он занял в списке 24 место и вошёл в первую группу глав городов с наиболее устойчивыми позициями.