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Главная » НОВОСТИ » Минтранс будет развивать Северный морской путь и арктические аэропорты
 
 
 
 
27 Марта 2017 года, 11:05

Минтранс будет развивать Северный морской путь и арктические аэропорты


РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ — В преддверии Международного арктического форума глава Минтранса Максим Соколов рассказал в интервью «Известиям» о развитии арктической транспортной системы России, перспективах Северного морского пути, строительстве новых атомных ледоколов и создании единой защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса в Арктике.

По словам главы Минтранса, освоение Арктической зоны на сегодняшний день является одной из приоритетных государственных задач, решение которой зависит от уровня развития транспортной системы арктического региона.

Сейчас в Арктической зоне России функционирует 73 аэродрома, 12 из которых находятся на побережье акватории Северного морского пути. Восемь из них, в том числе и «Аэропорт Мурманск», планировалось реконструировать, однако в связи с сокращением бюджетного финансирования в ближайшей перспективе планируется проведение реконструкции только аэропортов Чокурдах и Тикси.

Особое внимание в Минтрансе уделяют и состоянию автодорог в Арктической зоне.

«Всего по территории Арктической зоны проходят участки автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 729,5 км. Сейчас в основном ведется планомерная ремонтно-восстановительная работа на этих участках. Так, на автомобильной дороге Р-21 «Кола» завершена реконструкция подъезда к Мурманску протяженностью свыше 15 км. Реализация проекта позволила устранить инфраструктурные ограничения грузовых и пассажирских потоков и повысить безопасность дорожного движения за счет выведения транзитного транспорта за пределы улично-дорожной сети города», - подчеркнул Соколов. Он также отметил, что в этом году планируется реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС на автомобильной дороге Р-21 «Кола».

В ведомстве также разработан и утвержден комплексный проект развития Северного морского пути, в рамках которого активно модернизируются морские порты. По словам Соколова, общий объем перевозок грузов по этому маршруту в 2016 году вырос почти на 40% и составил около 7,5 млн тонн. Основные перевозки — это экспорт добываемых в Арктической зоне природных ресурсов и поставки жизненно важных товаров на Крайний Север в рамках «северного завоза».

Кроме того, за последние два года построены два дизель-электрических ледокола «Мурманск» и «Владивосток» мощностью 16 МВт и ледокол «Новороссийск». Всего в акватории СМП работают восемь линейных ледоколов — четыре атомных и четыре дизель-электрических. До 2025 года рассматривается возможность строительства двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и атомного ледокола-лидера мощностью 110 мВт.

В планах ведомства — создать Единую защищенную информационно-телекоммуникационную систему транспортного комплекса Арктической зоны. Она будет охватывать всю территорию Арктической зоны, включая акваторию, внутренние водные и сухопутные магистрали, кроссполярные авиатрассы, а также региональные транспортные направления и сети Арктической зоны России. Еще одна масштабная задача — внедрение беспилотных систем в арктический транспортный комплекс.

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