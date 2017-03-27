Безопасность антикоррупционной акции в Мурманске обеспечивали 46 полицейских и дружинников

27 Марта 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ - В минувшее воскресенье во многих городах России прошли различные публичные мероприятия: акции, митинги, пикеты – посвящённые борьбе с коррупцией. Не остался в стороне и Мурманск. Горожане вышли с плакатами на пикет в центре города. По данным полиции участие в публичном мероприятии приняли около 110 человек, при этом по различным оценкам самих участников в сквере на улице Ленинградской собралось не менее 200 человек. Фактически подсчитать количество пикетирующих было затруднительно, поскольку параллельно в этом же сквере проходило культурно-массовое мероприятие патриотической направленности «Молодёжь Мурманска». Со сцены звучали песни о Мурманске, любви к Родине и родителям. Площадка, на которой собрались мурманчане, является местом свободным для различных публичных мероприятий. То есть, проводить пикеты, митинги и прочие акции здесь можно без подачи заявления в администрацию города.

В сквере также были замечены исполняющий обязанности министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Глеб Шинкарчук и его заместитель Михаил Шилов. В каком из двух мероприятий они принимали участие, на тот момент узнать не представилось возможным.

Как сообщили агентству в УМВД по Мурманской области, безопасность акции против коррупции обеспечивали 21 сотрудник полиции, 13 сотрудников Росгвардии и 12 членов общественных объединений и народных дружин. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Во время акции никого не задерживали.

Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании мурманчанина Виталия Гришенкова, который закинул кроссовки на фонарный столб. Однако в полиции «Би-порту» пояснили, что его лишь опрашивали, поскольку он мог быть причастен к повреждению чужого имущества – кому-то из участников акции разбили камеру.