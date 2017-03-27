Особенности современных пескоуловителей

27 Марта 2017 года, 11:56

В наше время поверхностный водоотвод представляет собой целый комплекс элементов, которые образуют общую сложную инженерную систему, где каждая отдельная составляющая отвечает за определенный участок. Не стоит экономить на установке любой части системы, так как это способно привести к существенному уменьшению эффективности ее работы, снижению продолжительности эксплуатации, а также будет происходить более частое загрязнение канализации.

Области применения пескоуловителей

Сейчас практически повсеместно для того, чтобы отводить воды после осадков, применяются специальные лотки, которые сверху накрывают решетками, не позволяющими попадать в коллекторы крупным частям мусора. Однако не они являются главными в защите поверхностного водоотвода от грязи и песка. Для этого необходимы такие устройства, как пескоуловители, которые эффективно защищают механизмы от засорения. Пескоуловитель представляет собой специальный бетонный или пластиковый контейнер, у которого выходные отверстия находятся немного выше дна, что предоставляет возможность песку и грязи оставаться на дне устройства и не засорять всю конструкцию.

В наше время система канализации не может эффективно работать без такого приспособления для механической очистки воды. Данное сооружение обычно устанавливают прямо в конце линии водоотвода. Его используют для сбора мусора и грязи, которые могут попасть прямо в систему совместно с водой. Стоит также упомянуть, что современные ливневые канализации просто невозможно себе представить без пескоуловителей, которые отличаются высоким качеством.

В первую очередь такие устройства нужны для эффективной очистки поверхностных водоотводов от различных смесей путем оседания. Устанавливают их на одинаковом расстоянии перед дренажным колодцем. Подобное приспособление необходимо, чтобы осадок, который может затвердевать на дне желобов и в канализационных трубах, в результате чего понижается проходимость и образуются застои воды, не попал в общую систему. Наиболее распространенными являются бетонные и пластиковые конструкции, однако в последние годы наибольшим спросом пользуются именно вторые, так как они имеют некоторые преимущества. К ним можно отнести:

небольшой вес;

сравнительная простота монтажных работ;

ударопрочный корпус;

устойчивость к температурным воздействиям.

Использование современных пескоуловителей отличается своей спецификой. Однако в наше время ни одна дренажная система или водоотвод не в состоянии без них работать с необходимой эффективностью. Чаще всего эти приспособления монтируют на месте входа желоба в общую канализационную систему, но вполне возможны и другие варианты установки.

Применение пескоуловителей требуется в первую очередь для того, чтобы избежать образования осадка, который может образовываться при смешении органических примесей с песком. Без использования таких устройств избавиться от подобной грязи может быть очень затруднительно. К тому же ее скапливание в дальнейшем способно привести к выходу из строя всего очистного сооружения.

С учетом того, где планируется использовать пескоуловитель, а также в зависимости от объема воды, которая должна перерабатываться, сейчас применяют различные по конфигурации и материалу изготовления модели. На сегодняшний день уже многие люди смогли лично убедиться в том, что применение качественных пескоуловителей существенно продлевает срок эксплуатации системы канализации, а также позволяет значительно сэкономить, поскольку помогает избежать частых ремонтных работ.

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