Особенности современных пескоуловителей

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска» Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска»
Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
 
 

Видеоновости16+

Сегодня в Мурманске решали, что сделать что бы город не утонул от таящего снега
 
 
 
 

Курсы валют 25.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,6947
0,8010
1 USD
Доллар США
57,4247
0,1924
1 EUR
Евро
61,8636
0,1328
10 NOK
Норвежских крон
67,5640
-0,2082
10 SEK
Шведских крон
65,0270
-0,0993
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
7.1 м/с
давление 743.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Знак «Начинающий водитель» стал обязательным
27 Марта 2017, 10:50
Знак «Начинающий водитель» стал обязательным
В Мурманске состоялись лыжные гонки «Кубка Анны Богалий — SKIMiR»
27 Марта 2017, 10:32
В Мурманске состоялись лыжные гонки «Кубка Анны Богалий — SKIMiR»
Андрей Сысоев занял 24 место в рейтинге глав региональных столиц
27 Марта 2017, 10:20
Андрей Сысоев занял 24 место в рейтинге глав региональных столиц
Дорога на Спутник вновь открыта
27 Марта 2017, 09:38
Дорога на Спутник вновь открыта
 
 
 
 

Самое читаемое

Пикет против коррупции проходит в центре Мурманска
26 Марта 2017, 14:50
Административное здание Южного склона сгорело в Мурманске
27 Марта 2017, 08:25
Очередное усиление ветра ожидается на севере области
26 Марта 2017, 17:01
СМИ: Помощник депутата Госдумы найден мёртвым на могиле дочери
26 Марта 2017, 13:59
30-летняя мурманчанка дважды поверила «МММ»
26 Марта 2017, 15:35
Летнее расписание 2017: куда улететь из Мурманска
27 Марта 2017, 09:11
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Особенности современных пескоуловителей
 
 
 
 
27 Марта 2017 года, 11:56

Особенности современных пескоуловителей

В наше время поверхностный водоотвод представляет собой целый комплекс элементов, которые образуют общую сложную инженерную систему, где каждая отдельная составляющая отвечает за определенный участок. Не стоит экономить на установке любой части системы, так как это способно привести к существенному уменьшению эффективности ее работы, снижению продолжительности эксплуатации, а также будет происходить более частое загрязнение канализации.

Области применения пескоуловителей

Сейчас практически повсеместно для того, чтобы отводить воды после осадков, применяются специальные лотки, которые сверху накрывают решетками, не позволяющими попадать в коллекторы крупным частям мусора. Однако не они являются главными в защите поверхностного водоотвода от грязи и песка. Для этого необходимы такие устройства, как пескоуловители, которые эффективно защищают механизмы от засорения. Пескоуловитель представляет собой специальный бетонный или пластиковый контейнер, у которого выходные отверстия находятся немного выше дна, что предоставляет возможность песку и грязи оставаться на дне устройства и не засорять всю конструкцию.

15 2

В наше время система канализации не может эффективно работать без такого приспособления для механической очистки воды. Данное сооружение обычно устанавливают прямо в конце линии водоотвода. Его используют для сбора мусора и грязи, которые могут попасть прямо в систему совместно с водой. Стоит также упомянуть, что современные ливневые канализации просто невозможно себе представить без пескоуловителей, которые отличаются высоким качеством.

В первую очередь такие устройства нужны для эффективной очистки поверхностных водоотводов от различных смесей путем оседания. Устанавливают их на одинаковом расстоянии перед дренажным колодцем. Подобное приспособление необходимо, чтобы осадок, который может затвердевать на дне желобов и в канализационных трубах, в результате чего понижается проходимость и образуются застои воды, не попал в общую систему. Наиболее распространенными являются бетонные и пластиковые конструкции, однако в последние годы наибольшим спросом пользуются именно вторые, так как они имеют некоторые преимущества. К ним можно отнести:

  • небольшой вес;
  • сравнительная простота монтажных работ;
  • ударопрочный корпус;
  • устойчивость к температурным воздействиям.

Использование современных пескоуловителей отличается своей спецификой. Однако в наше время ни одна дренажная система или водоотвод не в состоянии без них работать с необходимой эффективностью. Чаще всего эти приспособления монтируют на месте входа желоба в общую канализационную систему, но вполне возможны и другие варианты установки.

15 3

Применение пескоуловителей требуется в первую очередь для того, чтобы избежать образования осадка, который может образовываться при смешении органических примесей с песком. Без использования таких устройств избавиться от подобной грязи может быть очень затруднительно. К тому же ее скапливание в дальнейшем способно привести к выходу из строя всего очистного сооружения.

С учетом того, где планируется использовать пескоуловитель, а также в зависимости от объема воды, которая должна перерабатываться, сейчас применяют различные по конфигурации и материалу изготовления модели. На сегодняшний день уже многие люди смогли лично убедиться в том, что применение качественных пескоуловителей существенно продлевает срок эксплуатации системы канализации, а также позволяет значительно сэкономить, поскольку помогает избежать частых ремонтных работ.

Источник

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта