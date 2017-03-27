Мурманск присоединился к самому массовому в истории Часу Земли

27 Марта 2017 года, 13:30

РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – В этом году акция «Час Земли – 2017», которая на международном уровне проводится в десятый раз, стала самой массовой в истории.

К ней присоединились 184 стран мира (на шесть больше, чем в прошлом году). В России в мероприятии приняли участие рекордные 150 городов – в полтора раза больше, чем в 2016 году.

Час Земли — это символическая акция, цель которой не в экономии электричества, а в привлечении внимания к природоохранным проблемам.

Мурманчане приняли активное участие в акции. Во многих школах прошли классные часы, посвященные экологической ответственности, сотрудники Баренц-отделения WWF России провели несколько встреч со студентами. 20 команд мурманских знатоков поучаствовали в интеллектуальном соревновании «Квиз Арктика».

Кульминацией стало отключение подсветки ключевых сооружений города. В 20:30 погасло наружное освещение самого высокого в России здания за полярным кругом – Азимут Отеля Мурманск, а также впервые в темноту погрузилась 180-метровая мурманская телебашня. Подсветку выключили на зданиях правительства Мурманской области, отеля «Парк Инн Полярные Зори» и многих других.

Одновременно на площади «Пять углов» был дан старт одному из самых северных велозаездов в стране. Активисты из велоклуба «Нордбайк» на специально украшенных велосипедах проехали по центральным улицам Мурманска.

Фото: А. Ершов