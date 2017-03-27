Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

27 Марта 2017 года, 19:23

ТУРЦИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Власти Турции могут разрешить российским туристам въезжать в страну без загранпаспортов. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, стороны еще два года назад, до инцидента со сбитым российским бомбардировщиком в ноябре 2015 года, достигли прогресса в этом вопросе.

«Поскольку двусторонние отношения вновь нормализовались, мы можем завершить обсуждения. Власти Турции уже устанавливают устройства для идентификации личности в аэропортах. Мы намерены возобновить переговоры», — цитирует слова министра агентство Anadolu.

Чавушоглу отметил, что нормализация отношений между странами продолжается, а между президентами установились дружеские отношения.

«Дружественные отношения между двумя странами вносят свой вклад в решение региональных проблем, в частности обеспечение перемирия в Сирии. Стороны также работают над вопросами, касающимися доставки гуманитарной помощи гражданским лицам в этой стране», — подчеркнул дипломат.

Министр добавил, что важную роль в нормализации отношений сыграл тот факт, что обе стороны выполняют свои обещания и действуют в соответствии с подписанными соглашениями.

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