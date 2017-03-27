Северный флот провёл учения среди североморских юнармейцев

27 Марта 2017 года, 14:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ — Практические занятия по основам начальной военной подготовке прошли на базе соединения десантных кораблей Северного флота для членов Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как сообщают в пресс-службе Северного флота, участие в мероприятии приняли юнармейцы 6-10 классов общеобразовательных школ города Североморска.

Занятия начались на одном из причалов соединения десантных кораблей Северного флота с построения и проверки формы одежды, затем отрабатывались строевые приёмы и движение без оружия в одиночном порядке и в составе подразделений. Кроме того, были проведены теоретические занятия на борту большого десантного корабля Северного флота «Александр Отраковский», посвященные основам радиационной, химической и биологической защиты, а также основам военно-медицинской подготовки. Темой занятия было оказание первой медицинской помощи при кровотечении. В обучении принимали участие курсанты второго курса военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, проходящие флотскую практику на соединении десантных кораблей СФ. Курсанты доступно рассказали североморским юнармейцам о различных способах остановки кровотечения и показали основные приемы оказания первой медицинской помощи на практике.

В ходе занятий североморские юнармейцы также приняли участие в военно-спортивной эстафете. Как заявили в Северном флоте, основная цель занятий – ознакомление юнармейцев с условиями службы и быта военнослужащих, практическая работа по допризывной подготовке и профессиональной ориентации будущих призывников.