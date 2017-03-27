Судьба муниципальных художественных мастерских будет решена

27 Марта 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов и глава администрации города Андрей Сысоев провели рабочее совещание с руководителем Мурманского отделения Союза художников России Александром Феофилактовым.

На совещании обсудили вопросы аренды помещений, которые муниципалитет предоставляет мурманским художникам в качестве мастерских. В распоряжении художников находятся 32 нежилых помещения для работы, но лишь с арендаторами 20 мастерских заключены договорные отношения. Вопрос по оставшимся 12 необходимо решать как можно скорее.

«Мастерские выделялись художникам еще в конце прошлого века, – рассказал Андрей Сысоев. – За минувшие годы в нашем государстве многое изменилось, и сейчас необходимо привести всю документацию по ним в соответствие с требованиями жилищного кодекса».

На совещании было рассмотрено предложение обследовать мастерские и проверить, в каком состоянии они содержатся, по какому назначению используются. Стоит отметить, что эти площади могут быть использованы только для работы, а не для проживания мурманских живописцев.

«Город будет решать вопрос в строгом соответствии с законодательством, – отметил Дмитрий Филиппов. – В случае, если помещение действительно используется как мастерская, художникам будет предложено заключить договор аренды с минимальной ставкой и обязательством оплачивать коммунальные платежи».

Участниками совещания было принято решение сформировать комиссию и график обхода мастерских. Ревизия начнется уже в апреле.

Стоит отметить, что в рамках программы по переселению в Мурманске ведется активная работа по выявлению нежилых помещений, оставшихся без хозяев. Пустующие муниципальные площади переводят в жилые. Их ремонтируют и передают нуждающимся в улучшении жилищных условий мурманчанам. Уже отремонтировано 372 помещения, в этом году запланирован ремонт более 70.