В Кандалакше намечается очередной скандал с электрообогревом

27 Марта 2017 года, 14:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Более 100 человек подписались под обращением в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась Кандалакше. В начале месяца на заседании рабочей группы было принято решение о приостановлении начисления платы за отопление жителям квартир с электрообогревом, а именно с 1 марта 2017 года. Данная мера должна действовать до момента решения проблемы собственников, использующих электроотопление. Получается, в этом случае за тепло, включая обогрев подъезда, платят только жильцы, подключенные к центральному отоплению.

«Все должны быть в одинаковых условиях. А не так, что одни приоритетны, другие – нет. Либо весь дом переходит на электрообогрев, либо весь дом – на центральном отоплении», – говорят о сложившейся ситуации сами жильцы.

Сейчас в Кандалакше из 170 многоквартирных домов всего 433 квартиры используют электрообогрев.

Ранее эксперты рабочей группы под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры предложили жителям «проблемных» квартир три варианта решения проблемы. В настоящий момент прокуратура направила обращение в адрес губернатора Мурманской области.

«Губернатор как высшее лицо исполнительной власти вправе дать оценку действиям замгубернатора Никоры», – сообщили «Би-порту» в Прокуратуре Мурманской области.

Напомним, с середины 2014 года владельцам альтернативного вида тепла начисляется коммунальная услуга по отоплению в полном объеме в соответствии с действующим федеральным законодательством. В начале месяца на митинг против двойных квитанций вышло около 150 человек.

Фото: hqplace.ru