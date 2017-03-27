Бухгалтеров и руководителей предприятий приглашают принять участие в Едином семинаре 1C

Центр консалтинговых проектов приглашает бухгалтеров и руководителей предприятий принять участие в Едином Семинаре 1С 5 апреля 2017 года. Мероприятие пройдет по адресу: Отель «AZIMUT-Мурманск», пр. Ленина 82, 2-й этаж, конференц-зал.
Мурманским гостям будут доступны для посещения две секции – коммерческая (начало в 10.00) и бюджетная (начало в 11.00). Для участия в семинаре приглашены представители региональной ИФНС.
Предварительная тематика докладов:
- Отчетность по страховым взносам – сдаем в ФНС по новым формам;
- Подготовка 6-НДФЛ с учетом последних изменений;
- НДС. Новое в учете и декларировании;
- 54-ФЗ. Обязательное применение онлайн-касс с 1 июля 2017 года. Рекомендации по переходу, комплексная поддержка от «1С»;
- Сервисы 1С:ИТС для удобной и эффективной работы без налоговых рисков.
Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация.
Подробности и запись на семинар доступны по ссылке.
Справки по телефону (8152) 692-700 и электронной почте seminar@it-murman.ru.