Полицейский избил журналиста во время митинга в Петрозаводске

27 Марта 2017 года, 15:08

ПЕТРОЗАВОДСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ — Во время митинга, прошедшего в минувшее воскресенье в Петрозаводске, сотрудник полиции избил карельского журналиста.

Как сообщает «Губернiя Daily», журналист снимал задержание участников акции на смартфон, и в этот момент один из сотрудников полиции ударил корреспондента в лицо, разбив очки, а затем нанес удар по ноге и отобрал смартфон.

Избивший репортёра полицейский, как сообщают в издании, не имел при себе жетона и отказался представиться. После инцидента сотрудник полиции все-таки вернул корреспонденту смартфон и попытался от него скрыться.

О произошедшем редакция СМИ, в котором работал избитый журналист, сообщила руководству Союза журналистов Карелии, которое пообещало разобраться в инциденте и потребовать объяснений от республиканского Министерства внутренних дел.

Акция протеста на площади Кирова в Петрозаводске завершилась задержанием шести протестовавших. Напомним, что во время антикоррупционного пикета в Мурманске ни один участник мероприятия задержан не был.