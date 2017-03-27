Новый рыбный король России родом из Мурманска

27 Марта 2017 года, 15:16

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ — В конце января 2017 года агентство Bloomberg сообщило о появлении в России нового долларового миллиардера. Им стал владелец рыбодобывающей компании «Норебо холдинг» мурманчанин Виталий Орлов, ранее не попадавший ни в один из известных рейтингов крупнейших бизнесменов. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние Орлова пересекло отметку в $1 млрд.

Как сообщает РБК, Орлов родом из Мурманска, учился в Высшем мореходном училище (ныне — МГТУ). В процессе обучения Орлов познакомился со своим будущим партнером по бизнесу Александром Тугушевым. Тугушев, Орлов и владелец шведской компании Scansea International Магнус Рот впоследствии создали свою фирму Ocean Trаwlers, которая занималась поставками в Россию норвежских траулеров по бербоут-чартерным соглашениям (аренда судна без команды), получая взамен готовую продукцию — филе рыбы, а также российский холдинг «Карат», который должен был заняться рыбным промыслом.

Напомним, что впоследствии Тугушев оставил бизнес ради должности в государственных структурах, однако в конце прошлого года он был задержан. Причина задержания неизвестная, но ранее сообщалось, что в 2004 году Тугушев и его подельники обвинялись в мошенничестве в особо крупных размерах и подстрекательстве в даче взятки. Речь шла о самой крупной на тот момент в истории России взятке - 3,7 млн долларов.

После отстранения Тугушева от управления «Норебо» (так стал называться головной офис холдинга в 2013 году) Орлов перебрался в Мурманск. Сообщается, что с началом продуктового эмбарго он отказался от норвежского гражданства и, по словам его представителей, лично обратился в ФАС и налоговую с просьбой проверить чистоту всех сделок холдинга по скупке активов. Как сообщили изданию представители холдинга, нарушений ФАС и налоговая не нашли. Сейчас Орлов является единоличным владельцем «Норебо».

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg