Вице-губернатор Мурманской области отчитался о занятости населения и управлении бюджетом

27 Марта 2017 года, 16:18

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ — Повышение эффективности управления бюджетом и государственным имуществом, а также перспективы перехода на проектное управление стали основной темой рабочей встречи главы региона Марины Ковтун с заместителем губернатора, курирующим эти сферы, Романом Дурягиным, сообщают в региональном правительстве.

Ключевым результатом работы финансового блока, по словам Дурягина, стало принятие закона об областном бюджете на текущий год в установленные бюджетным законодательством сроки. В сфере имущественных отношений наиболее важным стало утверждение новой оценки кадастровой стоимости земельных участков. Новая схема расчётов позволила увеличить доходную базу муниципалитетов.

Кроме того, в правительстве области положительно оценивают работу нового закона о налоге на имущество физических лиц. С этого года он рассчитывается исходя из кадастровой стоимости имущества, а не рыночной стоимости, как это было ранее. В результате принятия закона существенно снизились платежи по налогу на имущества для граждан, которые имеют в собственности квартиры малой и средней площади.

По словам Дурягина, ситуация стабильна и в сфере занятости населения области: на 7913 незанятых граждан рынок труда предлагает около 10 тысяч вакансий. Кроме того, комитет по труду и занятости населения Мурманской области поступательно решает задачу по легализации «серой» занятости.

Что касается перехода региона на проектное управление, Дурягин отметил, что первым этапом станет обучение специалистов областного правительства приёмам проектного управления.