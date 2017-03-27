Дмитрий Медведев прибудет в Мурманск в среду

27 Марта 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – В среду, 29 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев прибудет в мурманский аэропорт, откуда далее проследует к высокоширотной экспедиции.

По сведениям «Би-порта», глава российского правительства на аэродроме пересядет из правительственного самолёта в воздушное судно полярников и отправится вместе с ними к Северному полюсу.

«Программой пребывания Дмитрий Медведева не предусмотрены какие-либо встречи или переговоры в Мурманске. Тем более, глава региона будет в это время находиться в Архангельске, где начнётся Арктический форум», – сообщил «Би-порту» источник.

Дмитрий Медведев – частый гость в Заполярье. Первая встреча Медведева с Мариной Ковтун состоялась в Кировске 6 апреля 2012 года. Премьер также неоднократно проводил отпуск в Кировске, катаясь на горных лыжах.

Фото: Twitter