В паспортах коренных малочисленных народов указывать национальность не будут

27 Марта 2017 года, 17:14

РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Вкладыши в паспорта с указанием национальности для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока не будут введены. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова.

«Надо понимать, что мы, к сожалению, не можем пойти по пути создания вкладышей. Если вкладыш мы будем вручать ребенку с 14 лет, то он может уехать получать образование или жить в другой город и не вести традиционный образ жизни, но будет получать финансовую и правовую поддержу», - сказал он.

По словам Баринова, для подтверждения национальности создается федеральный реестр.

«Попадание в этот список будет подтверждаться на региональном и муниципальном уровне, что человек на самом деле проживает там, где родился и ведет традиционный образ жизни. Только гражданин, состоящий в реестре, будет обладать правами и льготами коренного малочисленного народа», - пояснил он.

Ранее ФАДН подготовило проект закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России. Как отмечается в пояснительной записке к документу, в него будут включены граждане, «которые проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни».

Отмечается, что это будет способствовать «минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот». Граждане России могут быть включены в реестр на основании заявления или по решению суда.