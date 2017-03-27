Самая большая полярная станция в Арктике станет доступна для туристов

27 Марта 2017 года, 18:10

РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ — Самая большая на архипелаге Земля Франца-Иосифа полярная станция, расположенная на острове Хейса, после проведения «арктической уборки» станет доступна для туристов. Об этом ТАСС сообщил и. о. директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Пока туристы могут увидеть лишь несколько из 192 островов архипелага. Туроператорам необходимо заранее подать заявку на посещение определенных точек, а позже парк подтверждает маршрут и заключает с учреждением договоры о сотрудничестве и охране от крупных хищников, выдает разрешение на посещение территории.

«Из интересных мест для посещения, которые, скорее всего, будут доступны для посетителей после завершения очистки - полярная станция на острове Хейса, где в советское время проживало и работало до 200 человек», - рассказал Кирилов.

На острове Хейса с 1957 года существовала обсерватория, которая с 1972 года стала носить имя полярного радиста Эрнста Кренкеля, особое место в научной программе занимало высотное зондирование атмосферы. Поселок станции насчитывал до 40 домов, в том числе самый северный в стране детский сад. В 2001 году станция была закрыта, в 2004 году ее деятельность была возобновлена, в настоящее время на метеостанции острова Хейса работают четыре человека.

Напомним, что меры по уборке Арктики от свалок, образовавшихся в результате после завершения хозяйственной деятельности, начались с Земли Франца-Иосифа и продолжатся во всех арктических зонах России до 2025 года.