Метель вызывает проблемы с мобильной связью в Териберке

27 Марта 2017 года, 17:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – В селе Териберка наблюдаются проблемы с сотовой связью. В частности на отсутствие связи жаловались абоненты Мегафона. В компании «Би-порту» пояснили, что при особенно сильных порывах ветра, возможны краткосрочные нарушения в работе оборудования. В целом же связь в населённом пункте есть.

«Наши технические специалисты находятся на связи с сотрудниками Мурманскавтодор и ожидают разрешения на проезд по трассе Мурманск-Териберка. Трасса откроется, и бригада сразу же отправится устранять возможные неполадки», - сообщили агентству в Мегафоне.