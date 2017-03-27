Мурманск: прогноз отключений на 28 марта

27 Марта 2017 года, 21:30

МУРМАНСК/ 27 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 14.00 ул. Баумана, 11

ул. Бочкова, 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19

09.00 – 15.00 ул. Капитана Буркова, 13, 15, 17, 17а, 19/2, 19а, 21, 23, 25

пр. Капитана Тарана, 2, 4

ул. Профессора Сомова, 3, 4, 6, 8, 9, 11

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 27 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 28 МАРТА пр. Кирова, 15

С 9 ЧАСОВ 27 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 29 МАРТА ул. Капитана Орликовой, 5, 6, 10, 11, 12

С 9 ЧАСОВ 28 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 30 МАРТА ул. Полярные Зори, 33 (корп. 1)

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 12.00 ул. Крупской, 36

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00 ул. Карла Либкнехта, 31

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 12.00 ул. Крупской, 60, 62, 64

13.30 – 16.00 ул. Крупской, 17, 19

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.