Мурманск: прогноз отключений на 28 марта

МУРМАНСК/ 27 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 марта.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 14.00 ул. Баумана, 11
ул. Бочкова, 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19
09.00 – 15.00 ул. Капитана Буркова, 13, 15, 17, 17а, 19/2, 19а, 21, 23, 25
пр. Капитана Тарана, 2, 4
ул. Профессора Сомова, 3, 4, 6, 8, 9, 11
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 27 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 28 МАРТА пр. Кирова, 15
С 9 ЧАСОВ 27 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 29 МАРТА ул. Капитана Орликовой, 5, 6, 10, 11, 12
С 9 ЧАСОВ 28 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 30 МАРТА ул. Полярные Зори, 33 (корп. 1)
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 12.00 ул. Крупской, 36
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 23.00 ул. Карла Либкнехта, 31
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 12.00 ул. Крупской, 60, 62, 64
13.30 – 16.00 ул. Крупской, 17, 19
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.