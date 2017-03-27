Ветер в Мурманской области продолжает усиливаться

28 Марта 2017 года, 07:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске и на севере Мурманской области 28 марта в период с 10 14 часов ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в ЕДДС Печенгского района. Порывы северо-западного ветра будут достигать 18-22 м/с. Такая погода сохранится до 18:00-21:00 сегодняшнего дня.

Как сообщили «Би-порту» в Мурманскавтодоре», остаётся закрытым для проезда участок автодороги Кола-Серебрянские ГЭС с 32 км (Североморск-3) до посёлка Туманный и села Териберка ввиду сложных погодных и дорожных условий.