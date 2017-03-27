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Сегодня в Мурманске решали, что сделать что бы город не утонул от таящего снега
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » США ждут Россию на встрече министров Арктических стран
 
 
 
 
28 Марта 2017 года, 08:20

США ждут Россию на встрече министров Арктических стран


МИР/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – США рассчитывают, что Россия примет участие во встрече министров иностранных дел стран-членов Арктического совета, которая состоится в мае на Аляске. Об этом ТАСС сообщил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам исследования океанов, международным природоохранным и научным делам Дэвид Балтон. В этом году ротационное председательство в совете будет передано Финляндии.

Как ожидается, на встрече может быть подписано соглашение, направленно на продвижение научного сотрудничества в Арктике. Позднее в этом году США рассчитывают завершить переговоры по предотвращению нерегулируемого вылова рыбы в центральной части Северного Ледовитого океана. Об арктических рыбных ресурсах Дэвид Балтон намерен говорить и в Архангельске, где 29 марта стартует форум «Арктика – территория диалога».

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