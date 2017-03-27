200 земельных участков для многодетных семей сформируют в Мурманской области

28 Марта 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – В правительстве Мурманской области обсудили работы по планировке территорий, формированию земельных участков, обеспечению их объектами инфраструктуры для многодетных семей. Кроме того, были затронуты финансовые нюансы этих работ.

Как ранее сообщал «Би-порт» на софинансирование расходных обязательств муниципалитетов на вышеупомянутые мероприятия из бюджета было выделено 45,76 млн рублей. В конкурсе регионального министерства строительства и территориального развития участвовало 13 муниципальных образований, и все успешно прошли отбор.

«Всего на 2017 год запланировано формирование 200 земельных участков, постановка на кадастровый учет – 182 земельных участков, обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры – 265 участков», – проинформировал руководитель строительного ведомства Леонид Кан.

Кроме того, в текущем году было запланировано предоставление социальных выплат на возмещение части затрат при строительстве жилья на таких участках в объёме 2 млн рублей. Однако, как отметил Кан, из этой суммы востребованы только 600 тысяч рублей. Из расчета 200 тысяч на семью – это всего по одной семье из Мурманска, Мончегорска и Мурмашей. По мнению Кана, это говорит о том, что многодетные семьи просто не знают о возможности получить деньги на строительство дома.

С начала действия проекта в регионе, то есть с марта 2012 года по февраль 2017 года, на учет для предоставления земельных участков было поставлено более 2,5 тысячи многодетных семей. Это 43% от общей численности таких семей. За этот период получили земельные участки 1067 многодетных семей или 41,6% от общего числа поставленных на учет.