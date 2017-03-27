В Териберке отключилось электроснабжение

28 Марта 2017 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – В Териберке произошло аварийное отключение электроснабжения. По информации «Би-порта» на месте работает аварийная бригада. Одной из причин аварии могла стать метель на севере Кольского полуострова. Накануне местные жители жаловались на проблемы с мобильной связью на территории населённого пункта. Как рассказали «Би-порту» в Мегафоне, при сильных порывах ветра могли возникать краткосрочные нарушения в работе оборудования.

Напомним, вторые сутки дорога от Североморска-3 до посёлка Туманного и села Териберка остаётся закрытой ввиду сложных погодных условий.

Сегодня на севере Мурманской области в Мурманске ожидается усиление ветра до 22 м/с.