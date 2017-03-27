Семья добилась постановки на учет для предоставления земельного участка через прокуратуру

28 Марта 2017 года, 10:27

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой Октябрьского округа в районный суд направлено исковое заявление о признании незаконным приказа Комитета по социальной поддержке администрации Мурманска. В нем многодетной маме отказали в постановке на учет для бесплатного предоставления земельного участка. Поводом для отказа стало отсутствие у супруга регистрации по месту жительства. После подобного решения женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. Проверка надзорного органа показала, что семья проживает в региональном центре постоянно, и в связи с этим может претендовать на получение социальной льготы на территории области.

«Данный приказ не соответствует законодательству и нарушает права заявительницы. Понятие «регистрация по месту жительства» не тождественно понятию «место жительства» и отсутствие таковой не может являться основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки», – пояснили в надзорном органе.

Фото: Twitter