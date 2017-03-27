Российские работодатели задолжали своим сотрудникам 3,6 млрд рублей

28 Марта 2017 года, 10:40

РОССИЯ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ — С начала года объем задолженности по заработной плате в стране постоянно увеличивается. По данным Росстата, 1 января он составлял 2,7 млрд рублей, а 1 марта — уже 3,6 млрд рублей. При этом число людей, которым не платят зарплату, выросло почти на 40%. В разговоре с «Известиями» эксперты отмечают, что в отсутствие собственных средств предприятия латают финансовые дыры за счет своих сотрудников.

По мнению главного научного сотрудника Института экономики Российской академии наук профессора Людмилы Ржаницыной, задолженность по заработной плате в 3,6 млрд рублей, отраженная в официальной статистике, ниже, чем в действительности.

«В учет Росстата не входит малый бизнес и торговля, а именно в этом секторе большие долги. К тому же федеральный бюджет в январе, как правило, не сразу начинает финансировать подведомственные организации, что также не фиксируется как задержка», - считает профессор.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости, за январь–февраль текущего года в ведомство поступило и было рассмотрено свыше 68,7 тысяч обращений граждан. Из них 30,9 тысяч связаны именно с задолженностью по заработной плате.

По мнению экспертов, в первую очередь рост зарплатной задолженности затрагивает отрасли обрабатывающей промышленности. По данным Росстата, здесь объем просроченной задолженности по зарплате составил на 1 марта 1,9 млрд рублей. В частности, предприятия, производящие готовые металлические изделия, задолжали своим работникам 739 млн рублей, а металлургические заводы — 136 млн рублей. В сфере добычи полезных ископаемых также образовалась существенная задолженность, значительная ее часть приходится на угледобывающую отрасль. В лидерах по уровню задолженности по заработной плате оказалась и сфера строительства.

Как ранее сообщал «Би-порт», в Мурманской области по состоянию на 1 марта задолженность, сформировавшаяся из-за отсутствия собственных средств у компаний, составила 210,9 млн рублей. Показатель региона является третьим по величине в России.

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