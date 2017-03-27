Догхантеры активизировались в Оленегорске

28 Марта 2017 года, 11:07

ОЛЕНЕГОРСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ - 24 марта 2017 года в одном из мусорных контейнеров Оленегорска были обнаружены 2 трупа собак. Об этом сообщили в Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. К месту происшествия были вызваны полиция, представители администрации, ветеринарная служба города.

После осмотра ветеринарным врачом, трупы изъяты и доставлены для вскрытия в Оленегорскую городскую ветеринарную станцию. При вскрытии у обоих трупов собак наблюдались оттёк гортани, пенистая жидкость в трахее и верхних дыхательных путях, воспаление желудка и кишечника, дистрофия печени, наличие посторонних предметов в желудке и ротовой полости. В частности у них были обнаружены полиэтиленовые пакеты, а также кормовые массы.

«Всё это косвенным образом указывает на отравление животных изониазидом (тубозидом), противотуберкулёзным препаратом, который используют догхантеры», - сообщили в Мурманской облСББЖ.

В настоящее время трупы животных помещены в морозильную камеру Оленегорской городской ветеринарной станции. По факту обнаружения трупов полицией проводится проверка.