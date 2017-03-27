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Главная » НОВОСТИ » Электроснабжение в Териберке восстановлено
 
 
 
 
28 Марта 2017 года, 11:19

Электроснабжение в Териберке восстановлено


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Электроснабжение в Териберке восстановлено. Ранее сообщалось, что аварийное отключение могло быть вызвано погодными условиями. По этой же причине накануне кратковременно отсутствовала мобильная связь.

Напомним, автодорога до села остается закрытой вторые сутки.

Сегодня на севере Мурманской области и в региональном центре ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.

Фото: Р. Имполитов

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