Tele2 заговорит по-китайски

28 Марта 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Альтернативный оператор сотовой связи Tele2 запустил отдельную линию в контактных центрах на китайском языке. Услуга стала доступна для абонентов московского региона. Ранее колл-центры «заговорили» по-китайски в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Иркутской областях, республике Бурятия и на Дальнем Востоке.

Обслуживание на китайском языке было запущено после анализа статистики. Согласно полученным Tele2 данным, более половины обращений абонентов, не владеющих иностранным языком, поступает от носителей китайского языка. Отмечается, что с начала года количество обращений на китайском языке увеличилось более чем на треть.

Будет ли вводиться обслуживание на китайском языке в других регионах присутствия Tele2 пока неизвестно. Вместе с тем, о своей готовности облегчить жизнь туристам из Поднебесной заявили в мурманском аэропорту – руководство решило продублировать указатели в аэровокзале на китайском языке. Однако сроки реализации данного заявления пока неизвестны.

Туроператоры отмечают, что популярность Кольского полуострова начала расти с осени 2015 года, когда регион присоединился к соглашению между правительствами Китая и России о безвизовом обмене организованных туристических групп. Благодаря девальвации валюты, отдых в России стал для азиатов более доступным и выгодным, чем в странах Северной Европы.