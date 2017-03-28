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Главная » НОВОСТИ » Евразийская экономическая комиссия будет бороться с нелегальным рынком табака
 
 
 
 
28 Марта 2017 года, 12:18

Евразийская экономическая комиссия будет бороться с нелегальным рынком табака


РОССИЯ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение установить к 2022 году единую для стран ЕАЭС индикативную ставку на сигареты в размере €35 за тысячу штук. Как сообщают «Известия», об этом сказано в письме замглавы Минфина Ильи Трунина в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Сейчас цены на сигареты популярных брендов в России превышают цены на аналогичную продукцию в странах ЕАЭС на 61,9% в экономичном и на 55,2% в среднеценовом сегменте, что создает предпосылки для нелегальной торговли табачными изделиями.

Из письма Минфина следует, что в результате обсуждения вопроса в ЕЭК принято решение установить к 2022 году единую для стран ЕАЭС индикативную ставку на сигареты в размере €35 за тысячу штук. В данном случае индикативная ставка — среднее значение, от которого может отталкиваться каждая страна при установлении своего «табачного» акциза. В странах ЕАЭС ставки акцизов назначены в национальной валюте, поэтому индикативное среднее значение для всех участников выбрано в евро.

«В настоящее время ведутся переговоры о согласовании указанных размеров ставок акцизов на сигареты», — подчеркивает в письме Трунин.

В ЕЭК подчеркнули, что соглашение призвано минимизировать нелегальный трансграничный переток табачной продукции. Для этого предлагается выйти на единую согласованную индикативную ставку и определить согласованный диапазон отклонений от его уровня: предлагается ограничить диапазон отклонений 30% от размера согласованной ставки.

Нелегальные поставки табачной продукции из стран-членов ЕАЭС являются частым нарушением вследствие разной акцизной нагрузки, считает гендиректор ассоциации «Табакпром» Андрей Межонов. В письме в Совет Федерации он подчеркивает, что «росту доходов федерального бюджета будет способствовать максимальное сближение ставок акцизов на табачную продукцию на территории ЕАЭС, что позволит минимизировать объемы нелегальной торговли». По оценкам участников рынка, ее уровень составляет 2%, но в приграничных областях это значение достигает 30%. При этом, по данным Роспотребнадзора, объем нелегальных сигарет в России сегодня достигает 10% всего рынка.

Эксперты считают, однако, что повышение налогов на табак в России без выравнивания акцизов в ЕАЭС может спровоцировать дальнейший рост нелегального рынка. Это, в свою очередь, создает риск собрать меньше налогов, чем планировалось.

Фото: sipa

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