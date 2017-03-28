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Главная » НОВОСТИ » Областные депутаты пытаются решить вопрос с жилищным обеспечением военнослужащих
 
 
 
 
28 Марта 2017 года, 12:47

Областные депутаты пытаются решить вопрос с жилищным обеспечением военнослужащих


МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ — Совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, уволенных с военной службы до 1 января 2005 года состоялось в Мурманской областной Думе 27 марта.

Как сообщают в пресс-службе регионального парламента, совещание прошло в рамках работы комитета Думы по безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО. Мероприятие провел председатель комитета Михаил Ильиных. Во встрече также приняли участие сенатор Игорь Чернышенко и депутат Госдумы Алексей Лященко, а также представители ЗАТО и Северного флота.

Согласно представленной на совещании информации число военнослужащих, уволенных до 2005 года и попавших в сложную правовую коллизию в части обеспечения их жильём, составляет порядка 500 человек.

Как пояснил «Би-порту» глава профильного комитета Думы Михаил Ильиных сложность заключается в том, что по действующему законодательству уволенные до 2005 года не имеют права на обеспечение жильём, если к этой дате они не были приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минобороны или органами местного самоуправления.

«Сейчас в Минобороны этих военнослужащих не принимают, считая, что раз они не встали на учёт, им необходимо получать в общем порядке через органы местного самоуправления. А там большие очереди, и жилищных сертификатов не хватает, чтобы обеспечить потребности в полном объеме», - сказал Ильиных.

Полноценных и понятных решений, по словам депутата, в этом вопросе пока нет. Примерные пути разрешения конфликта наметил на совещании в Думе Лященко.

«Есть два пути: продолжать настаивать на внесении изменений в федеральный Закон «О статусе военнослужащих» и вести переговоры с Минобороны или сменить концепцию, сделав ставку на Минстрой с его программой переселения из ЗАТО и жилищными сертификатами. Соответственно, изменения надо будет вносить в законодательство о ЗАТО, а количество сертификатов – увеличивать», - отметил Лященко.

При этом вице-спикер Думы Владимир Мищенко заметил, что в случае выделения уволившихся до 2005 в отдельную категорию в рамках очереди на переселение из ЗАТО не должны ущемляться права остальных участников программы .

По итогам совещания руководству ЗАТО предложено провести опрос мнения граждан указанной категории относительно высказанного предложения. Итоги опроса планируется обсудить на заседании комитета через месяц.

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