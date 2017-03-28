Россия и ещё семь стран подписали заявление о сотрудничестве при чрезвычайных ситуациях в Арктике

28 Марта 2017 года, 13:44

МИР/ 28 марта/ БИ-ПОРТ — В рамках форума береговой охраны Арктики, который состоялся в Бостоне 25 марта, восемь стран подписали заявление о сотрудничестве в арктическом регионе.

Как сообщили в Росконгрессе, Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США взяли на себя обязательства по взаимодействию и договорились действовать сообща при чрезвычайных ситуациях на море и совместных операциях в арктическом регионе.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте береговой охраны США, в заявлении изложена доктрина, тактика, а также процедурные стандарты обмена информацией между сторонами для содействия безопасной и экологически ответственной морской деятельности в Арктике.

Фото: береговая охрана США