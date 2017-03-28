Проводя несогласованные с энергетиками земляные работы, сторонние организации нарушают электроснабжение объектов

28 Марта 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ - При проведении несогласованных с энергетиками земляных работ подрядной организацией был поврежден абонентский кабель. В результате произошло временное отключение одной из трансформаторных подстанций филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети»), был обесточен светофор на перекрестке улиц Книповича и Рогозерской в областном центре.

Благодаря оперативным действиям энергетиков удалось в течение сорока минут обеспечить электроснабжение по резервной схеме.

Колэнерго вновь обращается ко всем предприятиям, планирующим вести работы в непосредственной близости от энергообъектов, с напоминанием: проведение любых действий в охранных зонах ЛЭП должно согласовываться с организацией, в чьем ведении находятся электрические сети на данной территории. В ином случае возникает реальная угроза здоровью и жизни тех, кто непосредственно осуществляет работы, а также угроза нарушения электроснабжения социально-значимых объектов, жилых домов, производственных помещений.