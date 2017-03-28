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28 Марта 2017 года, 14:13

Комитет думы согласовал кандидатуру Дмитрия Барышева на пост бизнес-омбудсмена


МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Комитет по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству на своем заседании согласовал кандидатуру Дмитрия Барышева, руководителя мурманского филиала ООО «Порт-экспресс», на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей.

С 2013 года эту должность занимал Игорь Морарь, однако в конце 2016 года он был освобождён от нее и назначен на должность заместителя председателя совета депутатов Мурманска. Марина Ковтун заявила, что работа бизнес-уполномоченного на безвозмездной основе оказалась неэффективной, и теперь омбудсмен станет государственной должностью. На ежегодное содержание института уполномоченного из областного бюджета будет выделено 2,3 млн рублей и два помощника.

На должность бизнес-омбудсмена претендовало 12 человек, но до финала дошли только трое: Дмитрий Барышев, руководитель мурманского филиала ООО «Порт-экспресс»; Илья Раскин, предприниматель, специализирующийся на юридических услугах и бизнес консультировании и Андрей Шарков, директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

В ходе заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при областном правительстве кандидаты очно представили информацию о себе и свою программу, а также ответили на вопросы членов Совета. По результатам все члены Совета заполнили анкеты (всего – 29 анкет), где 46 положительных оценок (79,3% от общего числа высказанных мнений) досталось Дмитрию Барышеву. Его кандидатуру правительство и предложило депутатам на согласование, отметив, что Барышев поддержан «предпринимательским сообществом».

«Здесь подразумевается, что его поддержал Совет по развитию предпринимательства, в который входят предприниматели и руководители Ассоциаций предпринимателей, представляющие предпринимательское сообщество. Что касается кандидата, то в ходе сбора предложений он был поддержан Ассоциацией подрядчиков «Мурманшельф» и экспертной группой, которая состоит из предпринимателей и занимается контролем внедрения стандартов повышения инвестиционного климата региона», – пояснила министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

Сам Дмитрий Барышев отметил, что такая должность для него будет новой, поэтому сложно говорить, «какие конкретные действия можно будет совершать». Однако он поставил перед собой цель «приложить свои силы для развития региона и оставить свой след в его развитии».

«Для себя я наметил следующую программу: ознакомиться с деятельностью уполномоченных других регионов, ознакомиться с регламентами и рекомендациями федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, восстановить деятельность по информированию уполномоченного о делах и проблемах бизнес-предпринимателей в муниципалитетах, проводить соответствующий анализ и плотно взаимодействовать с региональными органами федеральной власти в части, касающейся развития бизнеса», – рассказал Барышев.

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, лидер регионального отделения фракции ЛДПР Максим Белов отметил, что не сомневается в профессионализме Барышева, однако видит в нем «хорошего исполнителя, чиновника», тогда как уполномоченный по защите прав предпринимателей, по его мнению, должен обладать иными качествами.

«В моем понимании, бизнес-омбудсмен – это боец, это представитель бизнеса, независимый, иногда кричащий, но сильный человек, у которого есть своя позиция и уже наработан опыт защиты прав предпринимателей, – отметил Белов. – Но у нас кандидатура предоставляется губернатором и ответственность за назначение лежит на губернаторе. Понимая это, я в данном случае поддержу вас, потому что понимаю, что и мое мнение может быть субъективным. Но мы будем тщательно следить за вашей работой и требовательно относиться к вам».

Члены Комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству согласовал кандидатуру Барышева на должность уполномоченного по правам предпринимателей, а к проекту решения добавили рекомендацию проголосовать по кандидатуре всем депутатам областной думы с помощью открытого голосования с системой электронного подсчета голосов.

Дмитрий Барышев родился в 1972 году, окончил Мурманский морской колледж им. И. И. Месяцева и морскую академию им. С. О. Макарова, ходил в море, семь лет служил в УМВД мурманской области МВД России. На данный момент он занимает должность руководителя мурманского филиала транспортной компании ООО «Порт-экспресс».

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