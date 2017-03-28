Мурманск, Рованиеми и Харбин обменялись опытом в коммунальной сфере

28 Марта 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Делегация Мурманска приняла участие в трёхстороннем семинаре по вопросам ЖКХ и городского хозяйства, который прошёл в финском Рованиеми. Участие в семинаре также приняли представители Рованиеми и Харбина, являющиеся городами-побратимами Мурманска. Об этом сообщили в администрации города Мурманска

Харбин, Рованиеми и Мурманск являются северными городами в своих странах, в связи с чем сталкиваются со схожими проблемами. В рамках семинара стороны обменялись опытом в содержании дорог в зимний период, сбора и утилизации мусора, энергетики и энергосбережения.

Кроме того, финская сторона поделилась опытом строительства сооружений изо льда и снега, а также новыми подходами в строительстве жилых домов с использованием технологий Лапландского университета прикладных наук, опытом содержания дорог в зимний период.

С российской стороны представлен опыт содержания дорог в городе Мурманске, а также продемонстрирован объем работ по благоустройству города.

Китайская делегация представила техническую стратегию города Харбина по городскому строительству. Стратегия содержит информацию о материалах и технологиях строительства в Харбине с особым уклоном в утепление и повышение энергоэффективности домов.