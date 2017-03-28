«Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала

28 Марта 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ — Ввод в эксплуатацию второго причала Мурманского транспортного филиала компании «Норникель» состоялся в Мурманске сегодня. Церемония открытия проходит в рамках Нулевого дня Международного форума «Арктика — территория диалога».

Инвестиции в реализацию проекта составляют около 2,4 млрд рублей. Общая сумма, направленная компанией на модернизацию мурманского терминала – 4,6 млрд рублей. На сегодняшний день это один из крупнейших инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры в Арктике.

С завершением реконструкции перегрузочный терминал Мурманского транспортного филиала выйдет на полную мощность. Ввод второй очереди позволит увеличить грузопоток почти в два раза: с 780 тысяч до 1,5 млн тонн в год. При этом складские мощности составляют 100 тысяч кв.м, а причалы оборудованы портальными кранами грузоподъёмностью от 40 до 80 тонн.

Увеличение мощности позволит «Норникелю» после закрытия Никелевого завода в Норильске обеспечить транспортировку в Мурманскую область всего файнштейна, производимого мурманским филиалом компании для дальнейшей переработки на площадке Кольской ГМК.

В распоряжении транспортного филиала в Мурманске сейчас находится пять современных судов-контейнеровозов арктического ледового класса, танкер и портовый ледокол, что позволяет «Норникелю» быть полностью транспортно-независимым на арктическом плече морских перевозок.

Напомним, что реконструкция второго причала Мурманского транспортного филиала «Норникеля» началась ещё в прошлом году. Накануне на этой площадке были смонтированы два портальных полноповортных электрических крана типа «Вихрь».