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Главная » НОВОСТИ » Названы самые дешевые туристические направления Европы
 
 
 
 
28 Марта 2017 года, 15:14

Названы самые дешевые туристические направления Европы


МИР/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Курортный город Пафос признан самым дешевым туристическим направлением Европы. Британские ученые посчитали расходы на двоих путешественников в разных европейских городах. Выяснилось, что две ночи в отеле, проезд от аэропорта до центра, питание и развлечения в кипрском Пафосе обойдутся туристам примерно в 160 евро. На втором месте рейтинга с 160 евро оказался Вильнюс, замыкает тройку лидеров Рига – 173 евро.

«Исследования, которые были проведены, объективны, если брать страны Евросоюза. Названные города действительно по соотношению цены и качества слуг, являются лидерами дешевого, «нишевого» туризма. Я не думаю, что это какой-то трюк, и те направления, которые были озвучены, пользуются популярностью у британцев», – рассказал в эфире радио «Sputnik» эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылёв.

Он отметил, что при выборе направления турист обращает пристальное внимание на качество услуг. По его словам, россияне в этом году не изменят своим привычкам и предпочтут отечественные курорты и Турцию.

«Отдых у россиян ассоциируется с отдыхом на море. Тенденция последнего времени, говорит о том, что все больше российских туристов предпочитает местные курорты. Это связано с тем, что у нас все-таки развивается туристическая инфраструктура, которая вызывает интерес. И все большее количество граждан отдыхают по направлениям, не связанным с морем, – отмечает Бобылёв. – Поскольку в каждом регионе есть интересные места, то туристы предпочитают проводить отпуск, даже не выезжая с территории субъекта».

Что касается направлений для летнего отдыха мурманчан, то они не так разнообразны. Доминирующим российским направлением в летнем сезоне станет Крым, куда только перелёт обойдётся минимум 200 евро (из Мурманска в одну сторону), несмотря на федеральные субсидии. Что же касается прямых рейсов за границу, то пока единственное направление, анонсированное и доступное для северян - турецкая Анталия.

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