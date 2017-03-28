Атомфлот и «Норникель» продлили сотрудничество до 2022 года

28 Марта 2017 года, 15:37

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ — В рамках Нулевого дня Международного форума «Арктика — территория диалога», который пройдет в Архангельске с 29 по 30 марта, «Норникель» и «Атомфлот» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша и старший вице-президент «Норникеля» - руководителя блока сбыта, коммерции и логистики Сергей Батехин.

Взаимодействие «Норникеля» и «Атомфлота» - это пример многолетнего взаимовыгодного сотрудничества двух крупнейших российских компаний в Арктике. Сейчас атомный флот наладил круглогодичное судоходство по Северному морскому пути, что позволило осуществлять бесперебойную навигацию в порт Дудинка.

С 2009 года между компаниями заключаются долгосрочные договоры, которые предусматривают работу атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» по поддержанию коммерческой скорости судов в припайном льду реки Енисей и Енисейского залива в периоды зимней навигации. Эти договорённости гарантируют непрерывную отправку продукции «Норникеля» на внутренний и внешние рынки и обеспечивает снабжение Норильского промышленного района. Предполагается, что подписанное соглашение продлит совместную работу компаний до 2022 года.