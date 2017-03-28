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Главная » НОВОСТИ » Правительство Мурманской области и «Норникель» заключили соглашение в рамках Года экологии
 
 
 
 
28 Марта 2017 года, 16:13

Правительство Мурманской области и «Норникель» заключили соглашение в рамках Года экологии


МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области заключило с «Норникелем» соглашение, приуроченное к Году экологии в России. Свои подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Марина Ковтун и вице-президент компании, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления Елена Безденежных.

Как следует из соглашения, Мурманская область и «Норникель» будут основывать свои взаимоотношения на принципах сочетания экологических, экономических и социальных интересов при осуществлении инвестиционных проектов, приоритетности сохранения естественных экологических систем и природных ландшафтов, системного и комплексного решения вопросов обеспечения экологической безопасности и ведения природоохранной деятельности. Стороны также будут сотрудничать для обеспечения устойчивого, экологически ориентированного развития Мурманской области как части Арктической зоны Российской Федерации, с учетом приоритетов обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности населения.

Ключевым мероприятием в рамках соглашения станет утилизация солевого стока никелевого рафинирования Кольской ГМК. «Норникель» планирует полностью завершить утилизацию в Год экологии.

В целом, до 2023 года инвестиции в глобальную модернизацию и реконфигурацию производства «Норникеля» составят порядка одного триллиона рублей, в том числе на проекты экологической направленности будет потрачено до 250 млрд рублей.

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