Системы водоотвода и инженерные сооружения Мурманска будут подготовлены к паводку

28 Марта 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Администрация Мурманска готовится к паводку. Постановление о мерах по пропуску паводковых вод предусматривает подготовку системы водоотвода и сооружений инженерной защиты, специализированной техники, необходимого инвентаря и материалов.

«Запланированы мероприятия по очистке водопропускных сооружений и русел ручьев Фадеева, Варничного, Глубокого в границах земельных участков автогаражных кооперативов, расположенных вдоль ручьев», - говорится в сообщении городской администрации.

Организован также контроль за уровнем паводковых вод в озерах Большом и Первом, расположенных в жилом районе Дровяное.

В паводковый период усилится контроль за поддержание в готовности сил и материальных средств, предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории города.