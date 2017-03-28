Судьи смогу запрещать трансляцию судебных заседаний

28 Марта 2017 года, 17:40

РОССИЯ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс. В частности, документ, одобренный Госдумой и Советом Федерации, дает судам право ограничивать возможность средств массовой информации по ведению трансляций с судебных заседаний.

Ранее журналисты могли свободно производить аудио- и письменную запись в зале заседания, а фото- и видеофиксация осуществлялась только с разрешения судьи. О запрете трансляций в кодексе речи не шло. По резонансным делам СМИ не редко организовывали текстовые трансляции у себя на сайтах или в социальных сетях. Теперь же за судом остаётся право запрещать трансляцию открытого судебного заседания по радио, телевидению или в интернете.

При этом, если трансляция осуществляется на основании разрешения судьи, то об этом делается пометка в протоколе судебного заседания с указанием наименования СМИ, осуществлявшего трансляцию.

Фото: © РИА Новости. Илья Питалев