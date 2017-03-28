Вопрос прибрежного любительского рыболовства обсудили в Мурманске

28 Марта 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – Организацию прибрежного рыболовства для местного населения обсудили сегодня в Мурманске. За столом собрались члены объединенного Общественного совета при министерстве рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и областном Комитете по ветеринарии.

17 марта депутаты Мурманской областной Думы посетили Териберку. В ходе визита они встретились с администрацией, местными жителями, рыбаками и общественниками. А 20 марта делегация отправилась на Сахалин для того, чтобы узнать, как их коллегам на Дальнем Востоке удалось добиться снятия запрета на вылов в прибрежной зоне.

Правительство Мурманской области уже не раз обращалось в Росрыболовство и в Минсельхоз по вопросу возможности перенести на субъекты вопросы организации рыболовства и расширить полномочия субъектов по регулированию прибрежного промысла. Для этого необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство.

В Сахалинской области с августа 2016 года рыбаки-любители могут получить путевки, позволяющие им осуществлять вылов и дальнейшую реализацию рыбы в шестимильной зоне, сообщил председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции ЛДПР Максим Белов. По его словам, это позволит решить проблему занятости населения прибрежных поселков и обеспечит наличие легальной охлажденной рыбы.

«Рыбаки добывают рыбу и доставляют в пункты сбора и накопления улова. Пункты закупают у них рыбу и доставляют ее в сети магазинов, в рестораны, ярмарки и т.д. У некоторых рыбаков нет возможности купить лодку или взять удочку, поэтому власти там хотят создать вдоль берега фактории – частные компании, куда любой желающий из местных может прийти, арендовать лодку, предметы лова, наловить рыбу, сдать ее в факторию и получить прибыль», – рассказал Белов.

Главный камень преткновения заключается в том, что на данный момент уже есть поручение президента, приказ правительства и внесенные изменения в правила рыболовства, на основании которых действует правительство Сахалинской области, но нет изменений в 166 ФЗ, который гласит, что любительская ловля подразумевает только лов для личного потребления. Тогда как суть проекта шестимильной зоны – не только ловля, но и продажа.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов, однако, раскритиковал идею. По его словам, не решен и даже не рассматривается вопрос безопасности мореплавания: нужно будет выделить деньги из областного бюджета на содержание двух-трех бригад МЧС или четырех-шести человек с постоянным дежурством в прибрежных поселках. Кроме того, говорит министр, таким образом может быть нанесен большой урон промышленности.

«Любители выходят в эту зону, лодками режут сети, которые выставляют на агропромышленных участках – а это огромный урон. Любители ныряют и срезают не двухлетнюю ламинарию, как положено, а все подряд, в том числе одногодку», – пояснил Иванов, добавив, что к вопросу необходимо подойти максимально взвешенно.