Мурманск: прогноз отключений на 29 марта

28 Марта 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/ 28 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 27 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 29 МАРТА ул. Капитана Орликовой, 5, 6, 10, 11, 12

С 9 ЧАСОВ 28 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 30 МАРТА ул. Полярные Зори, 33 (корп. 1)

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 16.00 пр. Ленина, 79

13.30 – 14.30 ул. Крупской, 22

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

01.00 – 06.00 ул. Воровского, 4/22

ул. Коминтерна, 11/2

ул. Ленинградская, 24

09.00 – 12.00 ул. Крупской, 7, 22

13.00 – 17.00 пр. Кольский, 143, 145, 147

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.